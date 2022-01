Una vita, anticipazioni 27 e 28 gennaio: Marcos minaccia Aurelio

Anticipazioni puntata 1315 di Una vita di giovedì 27 e venerdì 28 gennaio 2022

In mezzo alla strada e davanti a tutti, Felipe se la prende con Genoveva, la quale – successivamente – invita Rosina e Susana per un tè e chiede alla Rubio di potersi fare aiutare da Casilda per sistemare la casa.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA vuole uccidere FELIPE e TANO?

Antonito ammette di fronte a Ramon e Carmen che Lolita l’ha mandato via di casa per un po’.

La presenza di Felipe in casa provoca una discussione tra Rosina e Liberto. Alla fine Felipe e Rosina si chiariscono.

Roberto e Sabina proseguono nel loro piano di far saltare la camera blindata della banca. Di conseguenza, Roberto si procura della dinamite…

Miguel non è d’accordo con l’idea di Aurelio di commerciare in armamenti con i Paesi che sono in procinto di entrare in guerra. Aurelio a quel punto reagisce male e se ne va lasciando la riunione. Al successivo incontro a casa Bacigalupe, Marcos minaccia Aurelio con un tagliacarte.