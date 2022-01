Una vita, anticipazioni 7 e 8 gennaio: la trappola di Felipe e Santiago funziona, per Genoveva è la fine?

Anticipazioni puntata 1302 di Una vita di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022

Natalia, approfittando della partenza di Lolita (che starà via per qualche giorno insieme al piccolo Moncho), si avvicina molto ad Antonito. Quest’ultimo, però, è turbato per via di una minacciosa lettera anonima…

Leggi anche: Una vita: chi è JORGE POBES, che interpreta Liberto Mendez

Pressato da Aurelio, Marcos è in procinto di andare in Messico per parlare con Salustiano, ma Felicia e Anabel nutrono dei timori per la sua incolumità.

Servante sembra provare fastidio per via delle attenzioni di Fabiana verso Baltasar, nonostante il musicista abbia già detto addio sia a lei e sia ad Acacias.

Genoveva, non sapendo che si tratta di una trappola, resta inorridita quando Santiago tortura Felipe. A quel punto la donna cede e rivela di aver ucciso Marcia, viene a galla la verità: Felipe, Mendez, Laura e Santiago erano d’accordo e lei ormai ha confessato!