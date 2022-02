Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 14 febbraio: Ezio va via di casa e rinvia le nozze

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 14 febbraio 2022

Ezio (Massimo Poggio) decide di andare via di casa dopo che Veronica (Valentina Bartolo), per proteggere Gemma (Gaia Bavaro), si è assunta la responsabilità della lettera minatoria. La Zanatta in seguito decide di affrontare la situazione anche con Gloria (Lara Komar).

Di Adelaide (Vanessa Gravina) non c’è ancora nessuna notizia e le voci sulla sua assenza iniziano a pesare: Dante (Luca Bastianello) e Fiorenza (Greta Oldoni) continuano ad architettare il colpo basso nei confronti di Umberto (Roberto Farnesi).

Arriva intanto San Valentino al Paradiso delle Signore e le veneri distribuiscono cuori di cioccolata a tutte le clienti.

Dante, inaspettatamente, fa una sorpresa a Beatrice (Caterina Bertone).

Le Veneri, essendo tutte single, si concedono una passeggiata in bicicletta.

Ezio torna a casa soltanto per comunicare a Veronica la sua intenzione nel voler rinviare il matrimonio.