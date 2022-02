Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Umberto ricattato da Dante, dovrà cedere le sue quote

Si mette male per l’attuale gestione de Il paradiso delle signore: l’ideuzza di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di andarsi a prendere a casa Guarnieri la lettera scritta da Umberto (Roberto Farnesi) ha avuto successo e così ora Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ha le prove del coinvolgimento del commendatore – e soprattutto di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) – nella morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Dante, neanche a dirlo, vorrà “monetizzare” quanto prima il vantaggio di avere in mano la lettera e svelerà le sue carte nelle puntate della prossima settimana: l’uomo d’affari getterà la maschera di fronte a Umberto e lo ricatterà, esigendo in cambio del silenzio le sue quote del Paradiso delle signore.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Vittorio apprende che dovrà dividere il Paradiso con Dante

Umberto gestirà la faccenda cercando quanto meno di non dire nulla della questione ad Adelaide (che nel frattempo sarà ricomparsa in quel di Milano) e in un primo momento anche Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà del tutto ignaro riguardo a quanto sta accadendo alle sue spalle, ma presto il passaggio di quote dovrà pur venire alla luce…

Umberto farà un tentativo in extremis per evitare che Romagnoli si prenda tutto il prendibile, ma alla fine dovrà alzare bandiera bianca e informare Vittorio di quanto sta succedendo: ovviamente Conti la prenderà malissimo, perché da ora in poi non potrà più liberarsi della persona che meno sopporta al mondo! Come andrà a finire?