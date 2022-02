A Il paradiso delle signore ci sono dei casi in cui i veri protagonisti sono… i personaggi assenti! Per fare un esempio, quello di Achille Ravasi è un ruolo apparso “realmente” in scena solo per alcuni mesi durante la seconda stagione daily, ma dopo due anni le vicende legate al suo infausto destino tengono ancora banco! Stesso dicasi per Rocco Amato (Giancarlo Commare), “virtualmente” presente anche in questo ciclo di episodi nonostante non faccia più parte della fiction pomeridiana di Rai 1.

E si continuerà a parlare di Rocco anche nelle prossime puntate. In un precedente post vi avevamo accennato alla possibilità che il ragazzo, ora ciclista professionista, dopo il suo trasferimento a Roma potesse essersi rifatto una vita in senso sentimentale. Ora però questa eventualità sembra diventare certezza, stando almeno a quanto vedremo in onda a iniziare dal 10 febbraio.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: la brutta scoperta su Rocco Amato

L’inizio della storia lo conoscete già: Armando Ferraris (Pietro Genuardi) apprende alcune “strane notizie” su Rocco, che subito riferisce ad una preoccupatissima Agnese (Antonella Attili). A quel punto, alla signora Amato non basterà più il “sentito dire”: la donna vorrà andare a Roma per verificare di persona se le chiacchiere su suo nipote corrispondano a verità oppure no.

Ebbene, le cose in effetti si mettono male: occhio alla puntata del Paradiso di mercoledì 16 febbraio, durante la quale Agnese chiamerà Armando dalla Capitale e gli dirà che, senza ombra di dubbio, Rocco ha perso la testa per un’altra ragazza!

È dunque la fine del rapporto d’amore tra Rocco e Maria o la situazione si può ancora recuperare? Vi ricordiamo che il matrimonio tra i due è attualmente previsto a maggio (mese in cui, peraltro, la messa in onda di questa stagione sarà comunque terminata) e attualmente la giovane Puglisi vive in un mondo di sogni pensando al suo splendido abito nuziale. Adesso chi gliela dice la verità?