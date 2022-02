Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: ROCCO e MARIA, terremoto in arrivo…

Pur non essendoci più, la presenza “virtuale” di Rocco Amato caratterizza anche questa stagione de Il paradiso delle signore. L’ex magazziniere, che ora ha intrapreso una brillante carriera in ambito ciclistico, si è trasferito a Roma e questo teoricamente non sembra aver influito molto sul rapporto sentimentale con Maria Puglisi (Chiara Russo). Ma sarà davvero così?

Le prossime puntate del Paradiso saranno rivelatrici di una realtà ben diversa da quella che Maria si immagina, dando probabilmente conferma a dei sospetti che aleggiano già da diversi mesi…

Il paradiso delle signore 6, spoiler: una spiacevole scoperta su Rocco

Tempo fa, i frequenti silenzi di Rocco – che non si faceva più sentire da Maria – avevano fatto venire dei dubbi su di lui, tanto che la Puglisi aveva pensato di andare a Roma per “verificare”. Anche Agnese (Antonella Attili) aveva manifestato una certa preoccupazione, ma poi tutto si era risolto perché il giovane Amato era tornato a Milano nel periodo natalizio (off screen, ovviamente), confermando la volontà di arrivare al matrimonio con la sua fidanzata.

Al momento, Maria è impegnata nella realizzazione del suo abito da sposa, ma le nozze ci saranno per davvero? Una vera e propria doccia fredda è in arrivo negli episodi a venire: Armando (Pietro Genuardi), infatti, riceverà delle inquietanti informazioni su Rocco e dirà tutto ad Agnese, la quale arriverà ad affrontare una trasferta pur di capire veramente come stanno le cose. E quello che scoprirà non sarà per niente piacevole…

Occhio, dunque: il matrimonio tra Rocco e Maria sfumerà? Quel che è certo è che Maria vive ancora il suo sogno d’amore, ma chissà che presto qualcuno non dovrà svegliarla! Cosa succederà?