Il paradiso delle signore 6: Tina e Sandro torneranno a Londra? Anticipazioni

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: il lieto fine di Tina e Sandro

Con la puntata de Il paradiso delle signore del 18 febbraio, si avvia la strada che porterà Tina Amato (Neva Leoni) a fare pace con il marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) e a riprendere la vita coniugale interrotta per via della crisi di cui i due sono stati protagonisti nei mesi scorsi.

Tutto comincia con Vittorio (Alessandro Tersigni) che tenderà a fin di bene una trappola a Tina e creerà le condizioni per un appuntamento romantico tra la giovane Amato e il consorte. Sarà interessare capire quale sarà la reazione della cantante, ma – comunque vada – Sandro è ormai certo che la canzone scritta per la moglie avrà fatto colpo su di lei. E, in effetti, pare proprio che così sarà!

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Sandro dona la canzone a Tina

A Tina il pezzo piacerà e la svolta del rapporto tra lei e Sandro ci sarà quando il discografico vorrà farglielo cantare senza cedere i diritti a Orlando Brivio. Sarà questa la molla che riporterà le cose a posto: Sandro donerà la canzone a Tina e le chiederà di inciderla!

Insomma, come avrete ben capito, la storia d’amore tra Tina e Sandro riprenderà da dove si era interrotta e i due decideranno di tornare a Londra. Tuttavia, non è detto che non li rivedremo più: se i social network non mentono, a fine stagione ci sarà un matrimonio a cui tutta la famiglia Amato (e intendiamo proprio tutta) è invitata a partecipare!