Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: notte di passione tra Flora e Umberto

A Il paradiso delle signore, il “pasticcio” che si è creato intorno alla morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi) non ha ancora fine: nonostante siano già passate due stagioni da quei fatti, ciò che è successo in America continua a portare effetti nefasti ai componenti della famiglia Guarnieri. E altri ce ne saranno…

Nelle attuali puntate della fiction daily di Rai 1, Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ha dovuto lasciare Milano in fretta e furia per evitare gli interrogatori della polizia; di conseguenza il nipote Marco (Moisè Curia) ha appreso quanto accaduto e coinvolgerà Flora (Lucrezia Massari) nel tentativo di liberare la sua zietta dall’incubo in cui si trova.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Dante Romagnoli ottiene la prova che cercava

Tra pochi giorni, dunque, vedremo Flora intenta a rilasciare in questura una deposizione sul caso Ravasi, in modo che la Contessa possa essere vista dalle Autorità con un occhio più favorevole. Basterà?

In realtà ben altre nubi stanno per addensarsi, ma intanto assisteremo a una parentesi di passione. L’attrazione latente che si è notata sin dall’inizio tra Flora e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) esploderà negli episodi in onda la prossima settimana: le anticipazioni indicano che “tra i due accadrà qualcosa di inaspettato” e quel qualcosa è… una notte di passione!

Al momento non sembra però che la notte in questione lasci un gran segno, tanto che subito dopo ritroveremo Umberto ancora impegnato nelle ricerche di Adelaide (che non si sa che fine abbia fatto). Occhio comunque a una pericolosa disattenzione di Flora, dagli effetti potenzialmente devastanti.

Per distrazione, infatti, Flora finirà per accennare a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) l’esistenza della lettera che Umberto le ha scritto e che riguarda il coinvolgimento di Adelaide nella morte di Ravasi. A quel punto, Fiorenza (Greta Oldoni) troverà un modo per entrare a villa Guarnieri e sottrarre la famosa lettera, che Romagnoli ora potrà utilizzare come prova contro Umberto. Ci sono ricatti in arrivo? Lo scopriremo presto…