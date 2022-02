Domenica 13 febbraio in prima serata prosegue su Rai 1 la terza stagione della fiction L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata, come sempre divisa in due episodi:

L’amica geniale 3 – Episodio 3 (intitolato “La cura”)

Lila sta male per via del faticoso lavoro alla Soccavo, capace di toglierle tutte le energie. Elena, di fronte alla situazione vissuta da Lila, cerca di aiutarla decidendo di parlare con i suoceri e di scrivere un articolo sulla grave condizione di lavoro nelle fabbriche. Elena riesce a far sì che il suo scritto venga pubblicato dal quotidiano L’unità.

L’amica geniale 3 – Episodio 4 (intitolato “Guerra fredda”)

Per Elena e Lila non è facile ottenere la prescrizione della pillola anticoncezionale. Nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, Pietro ed Elena si sposano. La cerimonia è molto riservata, ma Adele ha preparato per il seguito un ricevimento ed Elena non se l’aspettava; comunque sia, la giovane cerca di non mostrare la sua delusione.