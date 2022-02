Spoiler puntata di Love is in the Air di lunedì 21 febbraio 2022:

Al rinfresco post-nuziale di Eda e Serkan, Kerem si rende conto una volta per tutte che Pina non è fidanzata (le aveva sentito dire “tesoro” al telefono, ma lo slancio affettivo era indirizzato al suo gemello).

Piril ha scoperto un grave problema che è subentrato riguardo al progetto in Qatar, però ha deciso di non parlarne per ora agli sposi per non rovinare loro la festa. Tutto insomma è rimandato al ritorno dalla luna di miele.

La vacanza italiana di Eda e Serkan rischia di essere rovinata: Eda scopre che Deniz ha pubblicato false notizie su una sua presunta liaison con Serkan…