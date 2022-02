Love is in the air, anticipazioni 25 febbraio: Eda e Piril cercano di salvare la Art Life ma…

Spoiler puntata di Love is in the Air di venerdì 25 febbraio 2022:

Eda e Piril fanno di tutto per salvare la Art Life e addirittura Eda accetta inizialmente l’idea che Serkan si rechi da solo con la signora Deniz sull’isola dove si svolgeranno i lavori; poi però, in un secondo momento, accetta di accompagnarlo.

Piril è molto in ansia per le sorti della Art Life e fa il possibile per portare a compimento il progetto in Qatar, ma invano. Engin tende a scambiare il malessere della moglie per qualcos’altro.

Serkan, non avendo capito quello che accade intorno a lui, si è fatto convincere da Eda a partire con Deniz per concludere il contratto del porto.