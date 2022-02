Anticipazioni Love is in the air: SEYFI vuole lasciare il lavoro da AYDAN

Nel corso dell’ultimissima puntata di Love Is In The Air, una decisione del “tuttofare” Seyfi (Alican Aytekin) getterà nello sconforto più totale la povera Aydan Bolat (Neslihan Yeldan). Stanco per tutti gli anni passati al fianco della madre di Serkan (Kerem Bursin), l’uomo deciderà infatti di riposarsi e rinunciare al suo impiego, dato che avrà risparmiato tantissimi soldi, ma la sua intenzione non piacerà affatto alla signora. Scopriamo dunque insieme quale sarà la reazione…

Love Is In The Air, news: la decisione di Seyfi

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto si verificherà in seguito al matrimonio tra Aydan e Kemal (Sinan Albayrak). A quel punto, Seyfi capirà che la Bolat non ha più bisogno di alcun tipo di aiuto, visto che può contare sulla vicinanza del marito, e le farà sapere che è arrivata l’ora di cambiare completamente stile di vita; per questo motivo le annuncerà che lascerà il suo lavoro appena Eda Yildiz (Hande Ercel) darà alla luce il piccolo Alp.

Presa alla sprovvista, per via di una decisione che non si aspettava per nulla, Aydan ovviamente cercherà di far cambiare idea al suo sottoposto, sia offrendogli una vacanza a sue spese e sia un aumento dello stipendio, ma Seyfi sarà irremovibile e, pur specificando che le sarà sempre grata per tutto quello che ha fatto per lui, andrà imperterrito per la sua strada, anche se le prometterà di trovare un sostituto all’altezza.

Love Is In The Air, spoiler: Aydan abusa dei calmanti!

Tutto questo a quali risvolti porterà? A complicare potenzialmente la situazione che si verrà a creare ci penserà pure Kemal. Date le dimissioni improvvise di Seyfi, il papà di Serkan non saprà infatti come comunicare a Aydan che la madre Yadigar, per via di alcuni lavori improvvisi nella sua abitazione, dovrà stare ospite da loro per almeno quattro mesi.

Come facilmente prevedibile, Kemal chiederà a Seyfi di dare l’infausta notizia ad Aydan, ma ciò fare da apripista ad un particolare risvolto: il “maggiordomo”, al momento dell’annuncio, noterà che Aydan ha ingerito una quantità forse eccessiva di calmanti, al fine di non soffrire per le sue improvvise dimissioni, e si preoccuperà quando la donna non sarà per nulla contenta all’idea di dover nuovamente convivere con la scomoda e impertinente suocera.

Love Is In The Air, trame: Kemal e Seyfi portano Aydan in ospedale!

A Seyfi e Kemal non resterà dunque altra scelta se non quella di portare Aydan in ospedale. E proprio in quel luogo si ritroveranno ad andare tutti i personaggi principali della telenovela turca. Ma per quale motivo? Vi consigliamo di seguire i nostri prossimi post perché ci sarà da divertirsi…