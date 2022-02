Anticipazioni Love is in the air: Burak e Melo, finisce male…

Una proposta di matrimonio non andrà per il verso giusto nelle ultime puntate italiane di Love Is In The Air. Convinto che la sua relazione sia ormai arrivata ad un piacevole punto di svolta, Burak Balci (Sinan Helvacı) si deciderà a chiedere alla fidanzata Melo (Elcin Afacan) di sposarlo, ma andrà incontro ad un sonoro rifiuto…

Love Is In The Air, trame: Melo vuole lasciare Burak!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che la storyline partirà nel momento in cui Melo confesserà ad Ayfer (Evrim Dogan) di aver compreso che Burak non può essere l’uomo della sua vita, visto che non si è innamorato di lei tramite un colpo di fulmine – come ha sempre desiderato – ed è stato troppo tempo accanto ad Eda Yildiz (Hande Ercel) finché quest’ultima non ha sposato Serkan Bolat (Kerem Bursin).

Certa di non sentire le farfalle nello stomaco quando sta in sua compagnia, Melo temerà di essere soltanto la seconda scelta di Burak, motivo per cui vorrà chiudere la sua storia (dato che, nel frattempo, l’uomo starà addirittura cominciando a parlare della loro ipotetica e futura famiglia).

Love Is In The Air, spoiler: Burak chiede a Melo di sposarlo ma…

Occhio dunque a ciò che succederà in seguito, visto che il tempismo di Melo non sarà per niente perfetto. In tal senso, possiamo anticiparvi che la ragazza accetterà un invito di Burak, che le comunicherà che ha assolutamente bisogno di confrontarsi con lei. A quel punto, la ragazza dirà all’uomo di spiegarle tutto e, con sua grossa sorpresa, riceverà la proposta di matrimonio!

A Melo non resterà dunque altra scelta se non quella di farsi coraggio e dirà a Burak che non intende diventare sua moglie perché ha capito di non essere innamorata di lui. Anche se sarà visibilmente dispiaciuto, il giovane imprenditore incasserà con classe il grande rifiuto e, per uno strano scherzo del destino, dovrà subito portare la sua “mancata moglie” in ospedale…

Love Is In The Air, news: Melo ingioia l’anello di fidanzamento di Burak

Eh sì: presa dal nervosismo per ciò che gli avrà dovuto dire, Melo berrà di getto un cocktail dove Burak aveva nascosto, per fare il romantico, l’anello di fidanzamento. Il risultato? La ragazza ingoierà per errore l’oggetto e non riuscirà più a respirare! La corsa in ospedale si rivelerà dunque necessaria.

Tuttavia, Melo non sarà l’unica che, in quella caotica giornata, avrà bisogno urgente di vedere un medico…