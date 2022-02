Love is in the air, anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022

Alla festa di matrimonio, Kerem scopre finalmente che Pina non è fidanzata e che quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era rivolto al suo fratello gemello. Intanto, Piril cerca di nascondere ai novelli sposi un grave problema che è sorto con il progetto in Qatar, riproponendosi di parlarne con Serkan al ritorno dalla luna di miele. La vacanza in Italia di Eda e Serkan viene turbata quando Eda scopre che la signora Deniz ha pubblicato notizie false su una presunta storia tra lei e Serkan.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022

Per non far arrabbiare Eda, Serkan decide quindi di rinunciare al progetto del porto proposto dalla signora Deniz. Parallelamente, in Turchia, Piril parla della situazione di Art Life con Aydan, che ha avuto problemi con la carta aziendale, e le spiega che l’unico modo di salvare la società è proprio chiedere l’aiuto della signora Deniz. Intanto, Melek e Burak pensano entrambi di non essere ricambiati e, confidandosi rispettivamente con Ayfer e Kerem, decidono di lasciar perdere e voltare pagina. Eda e Serkan stanno provando a godersi la luna di miele, ma Piril rivela all’amica che per un problema legato al progetto in Qatar, la banca ha bloccato tutte le carte di Serkan e della società.

Trame Love is in the air prossima settimana: si mette male per la Art Life

Piril chiede a Eda di reggerle il gioco per avere il tempo di risolvere il problema che ha causato il blocco delle carte di credito di Serkan. Questo segreto genera tensioni tra i novelli sposi, infatti Serkan non capisce perché Eda gli impedisca di fare spese e perché all’improvviso voglia tornare a Istanbul. Dato che il progetto del porto, di cui la signora Deniz è socia, potrebbe risollevare le sorti di ArtLife, che è seriamente in pericolo, Aydan prova a ingraziarsela.

Ayfer, ignara del segreto che nascondono Piril e Eda, arriva e rovina tutto, per poi scoprire le vere intenzioni della sua amica ritrovata e anche il disastro economico in cui si trova l’inconsapevole Serkan. Le due tentano un’altra strada: scacciare il malocchio con un antico metodo della nonna di Seyfi.

Eda e Piril cercano di salvare la società, infatti Eda accetta che Serkan vada da solo con Deniz sull’isola dove si svolgeranno i lavori, ma in un secondo momento accetta di accompagnarlo. Piril è preoccupata per le sorti di Art Life e cerca in tutti i modi di portare a buon fine il progetto in Qatar, ma senza successo. Engin scambia questo suo malessere per qualcos’altro. Serkan, ignaro di tutto, si è fatto convincere da Eda a partire con la signora Deniz per concludere il contratto del porto.