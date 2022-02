Anticipazioni Love is in the air: brutta scoperta per KEREM

Le puntate finali di Love Is In The Air non saranno affatto semplici per il giardiniere Kerem (Sina Özer). Il ragazzo si troverà infatti costretto a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre, e soprattutto in negativo, il corso della sua vita. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, news: Kerem viene ammesso in un’università privata

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto prenderà il via a causa del fallimento dell’Art Life, lo studio di architettura di Serkan (Kerem Bursin). A quel punto, l’uomo non avrà più bisogno della cugina Pina Bolat (Doğa Özüm) come segretaria, costringendo quest’ultima a tornare a Londra per volere del padre. Data la relazione nata con Pina, Kerem si lascerà quindi convincere da Eda Yildiz (Hande Ercel) a valutare un’opzione per starle vicino e farà richiesta per ottenere una borsa di studio in una facoltà privata di architettura, dove anche Pina si iscriverà qualora lui dovesse accedervi.

Fatto sta che, alla fine, Kerem riuscirà ad ottenere il 75% dei soldi per i suoi studi, ma non saprà dove trovare gli altri. Quando sarà sul punto di rinunciare all’iscrizione, a dare una svolta positiva alla situazione penserà Burak, che gli presterà il tanto che gli manca. Tuttavia, uno spiacevole fraintendimento rimetterà in gioco tutto quanto…

Love Is In The Air, trame: Aydan teme che Kerem sia un ladro!

Tutto partirà, nello specifico, quando i piccoli Kiraz (Maya Basol) e Can (Ahmet Efe Metekoğlu) si convinceranno che, per stare insieme e giocare in continuazione, devono sposarsi. Per sancire la loro unione, i due prenderanno dunque l’anello che Yadigar Özcan (Parla Şenol), la madre di Kemal (Sinan Albayrak), avrà regalato alla nuora Aydan (Neslihan Yeldan) per accoglierla in famiglia in vista del prossimo matrimonio.

Fatto sta che Aydan si preoccuperà a dismisura quando non riuscirà più a trovare il sopracitato anello e inizierà a sospettare che Kerem sia un ladro! Ciò succederà quando il ragazzo comunicherà a tutti quanti che ha trovato i soldi per andare all’università.

Tale dubbio persisterà quando Kerem non dirà a nessuno dove ha trovato il denaro mancante, al fine di rispettare l’accordo di segretezza sulla questione sancito con Burak. Tuttavia, un giorno Kerem si troverà ad origliare un dialogo tra Aydan, Kemal, Seyfi (Alican Aytekin) e Ayfer (Evrim Dogan) e resterà turbato al pensiero che tutti si stiano interrogando sul suo ipotetico furto!

Love Is In The Air, spoiler: Kerem rinuncia all’università?

Tutto questo a quali risvolti porterà?

Deluso dai sospetti sul suo conto, Kerem finirà per svelare che i soldi provengono da Burak e comincerà a pensare che non potrà mai essere considerato dai Bolat come un compagno degno di Pina, dato che proviene da una famiglia umile. Proprio per questo, preparerà i bagagli e lascerà il vecchio appartamento di Serkan nella tenuta di Aydan, dove aveva appunto trovato ospitalità.

Subito dopo, Kerem andrà da Burak per comunicargli che non vuole più iscriversi all’università privata e che intende lavorare per almeno un anno, nella speranza di racimolare abbastanza risparmi per andare in quella pubblica. Il lavoro lo porterà a stare lontano da Istanbul e a partire immediatamente, senza salutare nemmeno Eda, che proverebbe senz’altro a convincerlo a non buttare alle ortiche la possibilità di studiare in una facoltà rinomata.

Un discorso che non piacerà affatto a Burak, visto che darà a Kerem del codardo e non appoggerà la sua scelta. Ma questo basterà a fargli cambiare idea?