Anticipazioni Love is in the air: l’incertezza di MELO su BURAK

Nelle puntate finali di Love Is In The Air prenderà il via in maniera abbastanza frettolosa la relazione tra l’impacciata Melo (Elçin Afacan) e Burak Balci (Sinan Helvacı). Complici gli stratagemmi di lei, che farà di tutto per farlo ingelosire facendosi beccare in compagnia di altri uomini, l’imprenditore riuscirà finalmente ad accettare il matrimonio tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) e comincerà a frequentare Melo. Tuttavia, non tutto andrà per il verso giusto…

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata del 7 e 8 febbraio 2022

Love Is In The Air, news: Melo distante da Burak

Eh sì: le anticipazioni segnalano infatti che Melo farà di tutto pur di non affrontare con Burak l’argomento nozze. Quando Balci valuterà l’idea di mettere su famiglia, la ragazza sarà in evidente imbarazzo e, come se non bastasse, in una determinata occasione frenerà ogni tipo di entusiasmo dell’uomo, intenzionato più che mai a lasciare Istanbul per qualche giorno al fine di conoscere i suoceri.

Come se non bastasse, Melo incomincerà anche ad evitare di uscire da sola con Burak, tant’è che in diverse circostanze lui si confiderà con Kerem (Sina Özer) per capire se stia sbagliando qualcosa nel suo “fidanzamento”. Tuttavia, con il prosieguo della narrazione, sarà abbastanza chiaro che l’unica davvero incerta sul futuro della relazione sarà inaspettatamente Melo…

Love Is In The Air, spoiler: Melo vuole lasciare Burak

Nello specifico, tutto sarà chiaro quando Melo si troverà a parlare della questione con la “zia” Ayfer (Evrim Dogan). Seppur dispiaciuta, la ragazza ammetterà di non sentire le farfalle nello stomaco ogni volta che sta da sola con Burak e, nonostante i proclami d’amore da parte di lui, avrà come l’impressione che il “fidanzato” abbia scelto di stare con lei soltanto perché non ha potuto avere Eda (dato il ritorno di Serkan nella sua vita)!

Melo sottolineerà dunque di volere ancora lottare per cercare di trovare un amore esclusivo, capace di farla sognare come ha sempre desiderato, e anticiperà ad Ayfer che – quella sera stessa – intende rompere il rapporto con Burak, il quale dal canto suo prenderà un’iniziativa che la giovane non si aspetta!

Love Is In The Air, trame: Burak vuole chiedere a Melo di sposarlo!

Possiamo anticiparvi che Burak fraintenderà ogni tipo di segnale da parte di Melo e crederà che quest’ultima lo stia solo mettendo alla prova per dare un’ulteriore scossa a ciò che è nato tra di loro. Inconsapevole di quelle che sono le reali volontà della sua (presunta) dolce metà, Burak comprerà dunque un anello e farà sapere a Kerem che intende chiederle di sposarla. Di fronte a tale proposta, Melo cambierà idea oppure persisterà con l’intenzione di chiudere per sempre la sua storia d’amore?