Anticipazioni Love is in the air: EDA partorisce ma… non in ospedale!

Nel corso degli ultimi appuntamenti di Love Is In The Air, ci sarà anche modo di assistere alla nascita del piccolo Alp, il secondogenito dei protagonisti Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Tuttavia, nonostante le premure della coppia, il bambino verrà alla luce in circostanze decisamente “estreme”. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: Eda vuole partorire in acqua!

Già sapete che, dal giorno che scoprirà della gravidanza, Serkan avrà un atteggiamento piuttosto oppressivo nei confronti di Eda, tant’è che la metterà subito a dieta per il bene (a suo dire) del bambino, e cercherà di boicottare Jeng, il ginecologo che la moglie avrà scelto, poiché non lo considererà abbastanza all’altezza.

In seguito la situazione si calmerà, ciò perché la Yildiz capirà che il motivo dell’ansia di Serkan deriva dal fatto che non è potuto starle accanto mentre attendeva Kiraz (Maya Basol). A quel punto, però, gli ormai coniugi Bolat entreranno in rotta di collisione per un altro bizzarro motivo: Eda prenderà infatti la decisione di partorire in acqua, ovviamente con tutta l’assistenza del caso, ma Serkan vorrà fermamente che suo figlio nasca in ospedale. In ogni caso, alla fine, nessuno dei due riuscirà a far valere la propria opinione…

Love Is In The Air, spoiler: Eda partorisce Alp in piena montagna!

Eh sì: la “complicazione” arriverà nell’istante in cui, un certo giorno, Eda riuscirà a convincere Serkan ad andare in una casa di loro proprietà in montagna. Nel corso del tragitto, la macchina di Bolat inizierà a dare dei segnali di cedimento, finché non si bloccherà del tutto a causa di alcuni problemi al motore a cui l’uomo non riuscirà a porre rimedio. Fatto sta che, proprio in quei momenti, le acque di Eda si romperanno e la vettura non riuscirà ad arrivare in tempo in ospedale perché ormai il parto sarà cominciato!

A quel punto, Serkan non avrà altra scelta se non quella di assistere (da solo!) Eda in piena montagna. Nonostante degli attimi di forte difficoltà, tutto andrà fortunatamente per il verso giusto ed i due genitori potranno abbracciare, sano e salvo, il piccolo Alp. Eda e Serkan avranno scelto questo nome, con grosso piacere di Aydan (Neslihan Yeldan), in onore del fratello defunto dell’uomo. Ad ogni modo, le peripezie dei Bolat non si fermeranno qui…

Love Is In The Air, trame: tutti corrono in ospedale ma…

Vi possiamo anticipare che tutti i conoscenti di Eda e Serkan si precipiteranno infatti in ospedale non appena scopriranno che la donna sta partorendo, questo ovviamente perché nessuno di loro potrà immaginare che il bimbo sia nato in una sorta di “boschetto”. Ciò darà dunque il via ad una girandola di eventi che, in qualche modo, concluderanno le storyline secondarie della telenovela turca…