Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction da marzo sul set. Quando esce?

Fiction Luce dei tuoi occhi: la seconda stagione si farà!

Luce dei tuoi occhi avrà una seconda stagione. A fronte del successo riscosso lo scorso autunno su Canale 5, la fiction con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno tornerà nella prossima stagione tv con un secondo capitolo. A confermare la bella notizia è stata proprio la Valle, la quale – intervistata da Fanpage – ha annunciato che a marzo la troupe tornerà sul set per registrare il nuovo capitolo della travagliata storia di Emma Conti.

“Emma riuscirà a trovare sua figlia? Vediamo. Io sto provando già i costumi”, fa sapere l’attrice, felice di tornare sul set per vestire di nuovo i panni della sua étoile, un personaggio empatico e profondo che – grazie alla sua determinazione e al suo coraggio – è riuscita puntata dopo puntata a conquistare il cuore del pubblico.

Luce dei tuoi occhi 2, la serie tv con Anna Valle e Giuseppe Zeno proseguirà su Canale 5

La storia di Emma ha appassionato i telespettatori e dunque appare inevitabile il rinnovo per una seconda stagione, anche perché la trama è stata lasciata volutamente “aperta” in vista di una possibile nuova stagione. Sono stati lasciati in sospeso molti punti di domanda, tra cui il quesito più importante: la ragazza che Emma ha incrociato (interpretata da Federica Pagliaroli) è davvero sua figlia o si tratta di una sua visione? La puntata si è conclusa con Emma in lacrime tra le braccia di Enrico (Zeno), il quale – pur avendo molti dubbi – le promette che insieme la ritroveranno.

Sulla trama della seconda stagione non si sa ancora nulla, ma sicuramente si dovrà capire se la giovane e misteriosa ballerina sia davvero la figlia perduta di Emma e del suo ex fidanzato Davide (Bernardo Casertano). Per quanto riguarda il cast, almeno in teoria dovremmo ritrovare tutti gli attori principali (Giuseppe Zeno in primis, naturalmente), senza escludere ovviamente l’arrivo di nuovi personaggi atti a fornire più mistero e suspence alla nuova storia.

Per quanto riguarda la messa in onda del secondo ciclo di Luce dei tuoi occhi, ipotizzando l’inizio delle riprese in primavera e la conclusione per l’estate, l’arrivo su Canale 5 potrebbe magari avvenire già il prossimo autunno, esattamente un anno dopo il finale della prima stagione. Ovviamente, su Tv Soap, seguiranno aggiornamenti nei prossimi mesi. Stay tuned!