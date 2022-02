Makari 2: cast, trama e anticipazioni della fiction di Rai 1

Makari seconda stagione, da lunedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1

Da lunedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1 arriva la seconda stagione della fiction Makari, il fortunato giallo comedy co-prodotto da Rai Fiction e Palomar che segue le vicende di Saverio Lamanna, interpretato dall’attore Claudio Gioè. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi.

Leggi anche: L’amica geniale 3, anticipazioni seconda puntata di domenica 13 febbraio 2022

La nuova trama riparte un anno dopo gli eventi del finale dello scorso anno. Saverio continua a sognare di affermarsi come scrittore, ma il suo editore Accursio Miragno (Maurizio Bologna), insoddisfatto dalle vendite del suoi romanzi, interrompe la loro collaborazione. A rincuorare il nostro protagonista, oltre all’amico fraterno Piccionello (Domenico Centamore), arriva Suleima (Ester Pantano), l’ex studentessa che nella prima stagione gli ha fatto battere il cuore. La ragazza, tornata sull’isola per seguire un nuovo progetto, purtroppo per Lamanna non è da sola ma in compagnia dell’affascinante capo Teodoro Bettini (Andrea Bosca). Una cosa che fa molto ingelosire Saverio, il quale – tra un’indagine e l’altra – dovrà provare a riconquistare la sua amata.

Makari 2, anticipazioni della seconda stagione della fiction Rai

Anche in questa seconda stagione, la bellezza mozzafiato della cornice siciliana sarà protagonista: luoghi incantevoli come Trapani, Valle dei Templi di Agrigento, Licata, Palermo e ovviamente la frazione di San Vito Lo Capo (Màkari) faranno da sfondo alle nuove indagini di Saverio Lamanna. La sigla (come tutte le canzoni della serie) è stata scritta da Ignazio Boschetto ed è cantata da Il Volo, il gruppo canoro di cui il giovane tenore fa parte.

I nuovi episodi della serie tv sono scritti da Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Mola, a cui si aggiungono Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nel cast, oltre al protagonista Claudio Gioè – affiancato da Domenico Centamore e Ester Pantano – ritroveremo Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci, più la new entry Andrea Bosca. Tra le guest star, invece, da segnalare la presenza di Lorenzo Crespi, Cristina Marino (moglie di Luca Argentero) e Bruno Torrisi.

L’appuntamento con la prima indagine del “detective per caso” Saverio Lamanna è dunque fissato per lunedì 6 febbraio in prima serata su Rai1.