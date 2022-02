NOI e SOPRAVVISSUTI: Lino Guanciale su Rai 1 con due fiction, ecco quando

Lino Guanciale si fa in due per Rai Fiction. L’attore, che da anni è uno dei volti di punta della serialità italiana grazie a numerosi titoli di successo come L’allieva, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e Il commissario Ricciardi, da marzo torna sull’ammiraglia di Stato con due nuovi progetti molto importanti. Il primo è Noi, remake di un una serie cult americana amatissima in tutto il mondo, mentre il secondo si chiama Sopravvissuti, un inedito mystery thriller dal respiro internazionale che Guanciale ha definito il suo progetto più ambizioso tra quelli che gli è capitato di poter fare negli ultimi anni.

Leggi anche: Lea un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata di martedì 22 febbraio 2022

Fiction NOI, da domenica 6 marzo su Rai 1

Ma andiamo con ordine e scopriamo le date di messa in onda. Si parte domenica 6 marzo quando in prima serata su Rai 1 debutterà Noi, l’adattamento italiano di This is us, la serie statunitense che ha conquistato il mondo con la sua trama geniale e commovente. Si tratta di un grande family drama composto da sei prime serate che vede protagonista Lino Guanciale con Aurora Ruffino nei panni dei coniugi Pietro e Rebecca (personaggi iconici che nella versione originale hanno il volto di Milo Ventimiglia e Mandy Moore).

I due sono genitori di tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone). La narrazione punta su un vincente gioco tra presente e passato durante il quale il pubblico sarà catapultato nelle dinamiche di questa famiglia, che saranno narrate su tre archi temporali. Con l’uso dei flashback, la serie arricchisce la storia con varie aneddoti che fanno parte del vissuto dei protagonisti e racconta, attraverso la vita dei personaggi, anche i cambiamenti che il nostro Paese ha vissuto e affrontato a cavallo tra gli Anni 80 e i giorni nostri.

Serie tv SOPRAVVISSUTI, da lunedì 28 marzo su Rai 1

Da lunedì 28 marzo, invece, debutta il mystery drama Sopravvissuti, un inedito progetto che oltre alla Rai vede coinvolti anche la tv pubblica tedesca e quella francese. La fiction narra le misteriose vicende dell’Arianna, una barca a vela con dodici passeggeri in viaggio per una traversata oceanica. Dopo due settimane di navigazione, a causa di una violenta tempesta, l’imbarcazione sparisce nel nulla e a niente serviranno le imminenti ricerche.

Solo un anno dopo, presso le coste africane, il relitto viene ritrovato con a bordo sette delle dodici persone che avevano intrapreso la traversata. Il focus della storia si basa su un fondamentale punto di domanda: dove si trovano i cinque dispersi? E, soprattutto, nascondono qualcosa i sette superstiti? Si scoprirà che ognuno di loro è legato un terribile segreto che porterà ad indagare, puntata dopo puntata, per capire cosa sia effettivamente accaduto durante il loro misterioso viaggio.

Nei prossimi mesi, Lino Guanciale tornerà anche nella suggestiva cornice della Napoli anni Trenta, per rivestire i panni del suo amatissimo Commissario Ricciardi, la cui seconda stagione è prevista su Rai 1 nella prossima stagione tv. Infine, in futuro l’interprete sarà in video su Rai 2 con la terza e ultima stagione de La porta rossa, le cui riprese sono già terminate.