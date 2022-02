Tempesta d’amore, anticipazioni puntata del 7 e 8 febbraio 2022

Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 7 e martedì 8 febbraio 2022

Selina dice a Christoph la verità su Cornelius e gli chiede perdono, ma lui per ora non vuol saperne; poi si reca da Cornelius e lo avvisa di stare lontano da Selina.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ARIANE in prigione (per colpa di WERNER)!

Michael sostituisce Rosalie all’inaugurazione di un caseificio a Krauting, ma gli abitanti si offendono per l’assenza della donna.

Maja chiede a Christoph il motivo per il quale non riesce a perdonare Selina, aggiungendo che la storia tra lei e Cornelius è terminata.

Benni distrugge il coltello preferito di Andrè e Cornelia preferisce assumersi la colpa per non fargli rischiare dei guai. Poi ne parla a Robert, il quale tuttavia le dice che il ragazzo non sa prendersi le sue responsabilità e per questo motivo non lavorerà più al Fürstenhof.