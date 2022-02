Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 17 venerdì 18 febbraio 2022

Ariane tenta di togliersi la vita ma viene trovata appena in tempo da Maja e Florian. Erik apprende che lei gli aveva lasciato una busta con una lettera d’addio e un testamento, ma più tardi scopre che la missiva ce l’ha Christoph. Quando Erik chiede spiegazioni, Christoph dice di non saperne nulla: in realtà ha distrutto poco prima lettera e testamento!

Rosalie scopre che dovrà avere a che fare con Andrè per acquistare il terreno.

Werner accusa Christoph di essersi spinto troppo con Ariane e gli dice che non intende più essere coinvolto.

Christoph risponde a Werner che non può fermarsi proprio ora, ma proprio in quel momento entra Selina e ascolta tutto.