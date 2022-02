Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022

Accecato dalla gelosia, Nunzio perde il controllo delle sue azioni davanti alla scena di complicità tra Ludovico e Chiara. Con Clara che perde il lavoro, Alberto si offre di accollarsi tutte le spese della donna e di Federico. Una divertente disputa con il cognato farà emergere i limiti di Raffaele in campo enologico.

Il rapporto con Chiara sembra creare problemi a Nunzio che, fra tensioni e sospetti, prenderà una decisione improvvisa. Rossella riuscirà a gestire la gelosia nei confronti di Riccardo o la tensione fra i due è destinata a deflagrare alla vigilia della partenza del ragazzo per Bolzano? Alla ricerca dell’abbinamento perfetto fra cibo e vino, Renato e Raffaele potrebbero diventare compagni di studi e arricchire il loro bagaglio di conoscenze, enologiche e non.

Un posto al sole spoiler: un caso clinico per Rossella

Rossella è alle prese con un caso clinico che mette alla prova sia la sua competenza che la sua emotività. Riccardo si sforza di convincere Virginia a procedere con la separazione consensuale. Tramortita dalla rottura con Nunzio, Chiara dovrà affrontare la difficile trattativa per la cessione delle quote del gruppo Petrone. Ferri approfitterà della sua fragilità per speculare e ottenere condizioni più vantaggiose?

Durante l’evento di beneficenza, Marina, senza Fabrizio, si ritrova insieme a Lara e Roberto: mentre tra le due donne la tensione rischia di esplodere in ogni momento, fra Roberto e Marina c’è ancora una forte attrazione reciproca. Riccardo torna da Bolzano dopo il confronto con Virginia, intanto Rossella si troverà ad affrontare una situazione lavorativa difficile. La situazione scolastica di Bianca è molto più preoccupante di quanto Franco e Giulia pensassero.

Quando finalmente Ferri sembra essere riuscito a riconquistare Marina, l’uomo si ritroverà travolto da una decisione improvvisa da parte della donna. Rossella trova il modo di motivare il suo paziente a lottare contro la malattia, ma quel successo lavorativo non la preserva dalle possibili ombre che incombono sulla sua vita sentimentale. Gli insuccessi scolastici di Bianca preoccupano Franco che, oltre a quella dei brutti voti della figlia, avrà un’altra notizia spiacevole.