Anticipazioni Un posto al sole: l’avvicinamento tra Franco e Katia

La vita di Franco Boschi (Peppe Zarbo) è da sempre un saliscendi di forti emozioni, da lui vissute con l’adrenalina e l’energia di un ragazzino. Sempre pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno, Franco è considerato il supereroe di Un posto al sole, benché spesso sia costretto a dover fare i conti con i numerosi problemi familiari che puntualmente emergono.

Nei prossimi appuntamenti della soap in onda su Rai 3, galeotto sarà un momento di forte affinità sentimentale che il padre adottivo di Nunzio (Vladimir Randazzo) condividerà insieme a Katia (Stefania De Francesco). Occhio alla puntata del 18 febbraio…

Un posto al sole spoiler: le due decisioni di Franco e Katia

Da qualche tempo, il nostro protagonista è rimasto solo a causa della partenza inaspettata della moglie Angela (Claudia Ruffo) alla volta della Sicilia e proprio il prolungarsi dell’assenza della Poggi da Napoli contribuirà evidentemente al pericoloso avvicinamento tra Katia e Franco, i quali però, onde evitare di logorare i rispettivi rapporti personali e familiari, arriveranno a prendere due decisioni fondamentali. Quali saranno?

In attesa di scoprirlo, non perdete un’inaspettata venatura comedy che attraverserà per un attimo le storie di Franco: l’uomo – come anticipano le trame della prossima settimana, avrà infatti a che fare anche con il suocero Renato Poggi (Marzio Honorato), quest’ultimo in una versione che gli spoiler definiscono “buffamente molesta”…