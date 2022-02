Anticipazioni Un posto al sole: perché tornano Manuela e Micaela Cirillo?

Aria di novità a Un posto al sole: come già sappiamo, dal 25 febbraio rivedremo nella soap le sorelle di Serena (Miriam Candurro). È da molto tempo che le gemelle Cirillo (ora interpretate da Gina Amarante) non fanno un salto a Napoli e dunque già tutti si chiedono cosa spinga le due ragazze a rifarsi vive proprio adesso.

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: sempre più FERRI contro CHIARA. E Nunzio?

C’è da dire che questo ritorno avverrà in un certo senso nel momento più sbagliato: proprio ora, infatti, Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) stanno finalmente trovando quell’equilibrio che forse non avevano mai avuto. Un equilibrio che ora sarà danneggiato? Inoltre è da capire che tipo di rapporto potrà mai crearsi in particolare tra le gemelle e Susanna: dalle prime indiscrezioni, sembra che non correrà buon sangue…

Un posto al sole spoiler: JIMMY in crisi?

Al netto della simpatia delle due sorelle e dell'”effetto ciclone” che il ritorno di Manuela e Micaela avrà, gli occhi dovranno però essere puntati sul piccolo Jimmy (Gennaro De Simone): il bambino sarà molto al centro della scena nei prossimi episodi, visto che lui negli ultimi tempi si è molto affezionato a Susanna e ora invece avrà a che fare da vicino con la sua vera mamma!

Il bimbo è dunque destinato a cadere in crisi, anche per via di un motivo preciso che sarà la diretta conseguenza del ritorno di sua madre. Cosa accadrà?

Non perdete i prossimi episodi di Upas: la sensazione è che – superato il momento di goliardia che da sempre accompagna le gemelle Cirillo – stavolta ci sia dietro qualcosa di più che si dovrà scoprire strada facendo. Ci sono dunque degli sviluppi che ancora ignoriamo? Staremo a vedere…