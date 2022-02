Anticipazioni Un posto al sole: a Napoli ritornano le gemelle!!!

Proprio nelle ultime ore vi avevamo anticipato l’ingresso a Un posto al sole della giovane attrice Gina Amarante (già vista soprattutto in Gomorra la serie), conservando un po’ di “mistero” sul ruolo che avrebbe interpretato e aggiungendo solo che si sarebbe trattato di qualcosa di “sorprendente”.

Possiamo ora sciogliere la riserva, visto che la notizia è uscita a mezzo stampa: la Amarante interpreterà due personaggi che sono rimasti un po’ nella storia recente di Upas, ovvero le gemelle Manuela e Micaela Cirillo (sorelle di Serena).

Un posto al sole spoiler: il ciclone Manuela-Micaela

Manuela e Micaela, stando alle trame, torneranno a Napoli il 25 febbraio e subito sconvolgeranno gli equilibri della soap: “Mentre il legame tra Niko e Susanna, consolidato anche dal bel rapporto della ragazza con Jimmy, sembra crescere ogni giorno di più, una visita doppiamente inattesa a Palazzo potrebbe portare subbuglio nelle loro vite, oltre che in quella di Serena e Filippo“.

A parte la goliardia e la simpatia che le sorelle riporteranno con il loro ritorno, capite bene che questo rientro sarà un bel problema per Niko, che ormai aveva ritrovato la sua stabilità emotiva con Susanna. Sapete bene che una delle due gemelle (Micaela) è anche la madre del piccolo Jimmy, dunque… cosa succederà adesso?

Lo scopriremo certamente nelle prossime settimane. Intanto, benvenuta a Gina Amarante: l’attrice subentra in questo non facile “doppio ruolo” a Cristiana Dell’Anna, che lo ha interpretato in passato e per diversi anni.