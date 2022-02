Anticipazioni Un posto al sole: Mariella evita di verbalizzare un’infrazione

Da sempre, Un posto al sole ci ha abituati ad alternare trame complesse e impegnate ad altre ben più leggere e scanzonate. Non solo quindi intrighi e passioni ma anche tante risate e leggerezza, ingredienti immancabili in una soap opera di successo come quella di Rai 3.

Nel prossimo futuro, toccherà alla simpaticissima Mariella (Antonella Prisco) strappare un sorriso all’affezionato pubblico di Upas grazie a una divertentissima storyline che la vedrà protagonista. Tutto comincerà quando la Altieri eviterà di verbalizzare un’infrazione commessa da quello che le anticipazioni definiscono “un suo vecchio pallino”, tentando inoltre di nascondere l’accaduto all’intransigente marito.

Un posto al sole spoiler: Mariella e la “strana cena” offerta a Cotugno

Occhio dunque alla piega che prenderà questa storia, che coinvolgerà anche il povero Cotugno (Walter Melchionda), il quale finirà immischiato suo malgrado nella vicenda. Il vigile – che a questo punto immaginiamo conosca il “piccolo segreto” di Mariella – si vedrà infatti offrire misteriosamente una cena dalla collega…

Tale invito in un primo momento non insospettirà più di tanto Guido (Germano Bellavia), che reputerà il gesto un semplice atto di gentilezza. Dovrà però ben presto ricredersi il Del Bue, il quale, insospettito dall’atteggiamento enigmatico della consorte, inizierà a nutrire il dubbio che Mariella abbia qualcosa da nascondere. Dubbio che, come vedremo, non sarà tanto distante dalla realtà…