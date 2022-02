Anticipazioni Un posto al sole: attenti Niko e Susanna, tornano le gemelle!

La notizia era inaspettata e infatti tra i fan di Un posto al sole non si parla d’altro: dal 25 febbraio tornano in scena dopo parecchi anni le sorelle di Serena (Miriam Candurro), ovvero Manuela e Micaela Cirillo. Le due gemelle, viste a Upas per la prima volta nel 2012, per parecchio tempo hanno donato un “tocco di follia” alla soap partenopea di Rai 3, senza contare che una delle due – Micaela – è anche la madre del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Manuela e Micaela – che ora avranno il volto di Gina Amarante – torneranno più mature rispetto al passato? Qualche dubbio c’è, visto come avverrà l’esordio: come prima cosa, le ragazze prenderanno in giro la sorellona Serena evidenziando… le sue occhiaie! Insomma, il tempo passa ma le persone non cambiano…

Un posto al sole spoiler: Serena, le gemelle e… le occhiaie!

Come le anticipazioni giustamente evidenziano, questo ritorno è destinato a creare scompiglio in ben due nuclei familiari: quello di Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) e quello del clan Poggi, ma è in quest’ultimo che potrebbero verificarsi i maggiori problemi!

“Stranamente”, questo rientro a Napoli avviene infatti in un momento in cui i poveri Niko e Susanna (Agnese Lorenzini) hanno ritrovato il loro equilibrio dopo un lungo periodo di incomprensioni e soprattutto dopo il grande rischio che lei ha corso per colpa del rider Mattia. Proprio ora che tra i piccioncini sono tutte rose e fiori, si abbatte su di loro il “ciclone Cirillo”. Con quali conseguenze?