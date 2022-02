Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio Giordano a un bivio?

L’ultima volta in cui abbiamo visto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a Un posto al sole, il ragazzo era uscito da poco da una grande delusione: la sua amata Clara (Imma Pirone) lo aveva lasciato, ponendo così fine a una storia in cui il giovane Giordano aveva investito parecchio.

A quel punto, resosi conto della realtà e consapevole di aver commesso anche lui degli errori, il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) ha preferito allontanarsi un po’ da Napoli, raggiungendo l’amico Vittorio (Amato D’Auria) all’estero. Si è trattato di una partenza alquanto frettolosa (tutto è accaduto praticamente nel giro di un solo episodio) e dunque in molti si chiedono se il viaggio di Patrizio abbia costituito la sua uscita di scena da Upas.

Un posto al sole spoiler: il Caffè Vulcano basterà a Patrizio?

In realtà avremo ancora modo di seguire le vicende dello chef, perché il viaggio sta per terminare. Ma si sa che le esperienze internazionali aprono spesso delle nuove prospettive mentali e chissà dunque se Patrizio, una volta tornato a casa, vivrà la sua quotidianità come avrebbe fatto prima.

Gli andrà ancora di essere lo chef del Caffè Vulcano? Sentirà nostalgia delle settimane trascorse fuori dall’Italia? Insomma, all’orizzonte ci sono probabilmente delle scelte di vita importanti per il nostro protagonista e di certo avremo ancora modo di parlare di questa storyline. Occhi puntati su Patrizio Giordano, dunque!