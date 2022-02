Una vita, anticipazioni 26 febbraio: Lolita, tentativo in extremis!

Anticipazioni puntata 1335-36 di Una vita di sabato 26 febbraio 2022

Genoveva scrive un telegramma al detective privato e gli dice di non uccidere per ora Felipe e Tano; nel frattempo la Salmeron continua a manipolare Natalia e Aurelio per farne dei suoi alleati.

Jacinto ha una brutta sorpresa, scoprendo che in teoria potrebbe anche essere scomunicato per eresia…

I Palacios hanno quasi perso le speranze: Lolita non migliora!

Bellita Del Campo, dopo molte riflessioni, decide di ascoltare il consiglio di Josè Miguel: quello di pubblicare una “compilation” dei suoi grandi successi. In seguito scopriremo anche che un editore intende pubblicare una biografia di Bellita.

Sabina scrive segretamente una lettera a suo figlio, il padre di Miguel.

Aurelio cerca di convincere Anabel di non aver ucciso Carlos Armijo in Messico, ma lei la prende male; Roberto – che ha visto la scena – ne parla a Miguel, che subito chiede spiegazioni ad Aurelio per continui approcci verso la sua amata; tutta questa tensione porterà alle dimissioni del ragazzo dall’incarico di avvocato della società Bacigalupe-Quesada.

Un’altra dose di farmaco sperimentale viene somministrata a Lolita, ma non si sa se il tentativo potrà avere successo.

Servante legge sul giornale la notizia delle nozze tra un duca cecoslovacco e una principessa prussiana, ma lo sposo che appare in foto è uguale ad Armando!