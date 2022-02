Una vita, anticipazioni 28 febbraio e 1° marzo: Antonito si arrende!

Anticipazioni puntata 1337 di Una vita di lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022

Bellita incontra lo scrittore che curerà la sua autobiografia. L’uomo però comincia a farle molte domande private, motivo per il quale la Del Campo si infuria e lo caccia di casa.

Marcos respinge le dimissioni di Miguel, il quale, per cercare ancora una volta di fare pace con Anabel, le compra dei fiori e va a cercarla. Quando la trova, nota però che lei sta parlando con Aurelio mentre lui è intento a stringerle le mani.

Aurelio ha appena rivelato ad Anabel che non c’entra niente con la morte del suo ex fidanzato e che sono i loro padri i colpevoli.

Tutta Acacias, ma soprattutto Susana, è in ansia per una foto pubblicata su un giornale, in cui Armando appare sposato con un’altra donna.

Antonito si sta arrendendo riguardo alla malattia di Lolita e si fa consolare da Ramon.