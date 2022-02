UNA VITA, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022:

I Palacios evitano di dire a Lolita che le resta solo qualche giorno di vita, mentre la ragazza si sente in forze e crede di essere in via di guarigione. Natalia soffre per le parole di disprezzo di Antonito e si sfoga con Anabel. Quest’ultima affronta Susana dopo avere visto che spettegolava su di lei; la donna decide così di dare una lezione alla messicana.

Sabina teme che la lettera di Roberto non sia abbastanza per assolvere Miguel da ogni responsabilità nel furto, quindi dà un ultimatum al marito: o trova un alibi di ferro, o il colpo non si farà. Jacinto non capisce perché Indalecia non sia tornata al villaggio con sua madre ed è sempre più stanco a causa dell’ennesima notte passata a dormire per terra. Genoveva invita Aurelio a cena a casa sua e Fabiana vede da lontano l’intesa tra i due.

Una vita, trame prossima settimana: lo stalker di Bellita è ad Acacias!

Durante la cena con Genoveva, Aurelio lascia intendere di essere interessato a una conoscenza più intima, ma lei sembra voler parlare solo d’affari. Convinta che il suo ammiratore sia in Patagonia, Bellita pretende di uscire di casa. Tuttavia, temendo che la polizia sia in errore, Josè Miguel chiede a Rosina e Susana di vegliare sulla moglie; i suoi timori si rivelano fondati: l’uomo infatti è nel quartiere e ascolta di nascosto la loro conversazione. Aurelio e Antonito hanno un duro scontro per strada.

Indalecia si mostra estremamente gentile nei confronti di Jacinto, tanto che Servante crede che la ragazza voglia rubare il posto a Marcelina. Susana intraprende una campagna per cacciare gli stranieri da Acacias, ma non riscuote molto successo tra gli altri abitanti. Lolita viene dimessa dall’ospedale e il suo ritorno a casa provoca grande agitazione sia in lei che nel marito.

Lolita torna dall’ospedale e chiede tempo ad Antonito perché la ferita è ancora aperta. Antonito scopre il nome di un medico esperto in malattie del sangue e decide di contattarlo. Bellita esce di casa incappucciata per fare una passeggiata con Rosina e Susana, ma appena le donne fanno due passi vengono aggredite dall’ammiratore squilibrato della cantante. Genoveva si presenta a casa di don Marcos per iniziare a guadagnarsi la sua fiducia in vista di possibili affari.

Il viaggio di lavoro imminente di Miguel si rivela il perfetto alibi per esonerarlo da ogni responsabilità nel furto, ma Sabina non è ancora tranquilla perché le dispiace abbandonare così il nipote. Marcos chiede a Soledad di uscire insieme a pranzo. Aurelio va a trovare Anabel sapendo che è a casa da sola e lei sembra iniziare ad ammorbidirsi nei suoi confronti.

Aurelio e Natalia, non si sa bene con quale secondo fine, cercano di entrare nelle grazie di Genoveva, la quale a sua volta è decisa a stringere un’alleanza con i due fratelli. Jacinto continua a ripetere a tutti che Bellita è viva, anche se nessuno gli crede; la donna intanto, pur avendo ricevuto la notizia dell’arresto del suo persecutore, si rifiuta di uscire di casa per timore che il vicinato reagisca male, ma Josè Miguel sostiene di aver trovato una soluzione. Tra Marcos e Soledad l’attrazione è alle stelle e i due finiscono per baciarsi.

Lolita ha di nuovo un mancamento in soffitta e Casilda, preoccupata, va a parlarne in segreto a Ramon e Carmen, i quali le confidano che a Lolita resta probabilmente poco tempo da vivere; nel frattempo, Antonito riesce a convincere il dottor Ramos (un luminare di Siviglia) a recarsi ad Acacias per studiare il caso della moglie, anche se Ramon nutre poche speranze.

Antonito dice a Ramon che in Germania stanno sperimentando una terapia che potrebbe salvare Lolita. Vedendo suo marito sempre più premuroso e preoccupato, Lolita abbassa un po’ la guardia. Sabina e Roberto sono pronti per il colpo del secolo: tutto è pronto per derubare la banca e scappare a Barcellona ma, quando i coniugi entrano nel tunnel, lo trovano completamente allagato e sono costretti ad annullare l’operazione.