Beautiful, anticipazioni 20 marzo: l’episodio di Natale

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 20 marzo 2022

Mediaset recupera l’episodio natalizio saltato qualche settimana fa. La puntata è dunque ambientata prima di ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi episodi.

La Vigilia di Natale a casa di Eric si prospetta serena, sebbene Brooke abbia a sorpresa sostituito il ritratto di Quinn con quello di Stephanie.

Zoe non è contenta di scoprire che Paris è stata invitata da Zende in un’occasione riservata alla famiglia. Zoe canta Jingle Bell per i presenti.

Paris e Zende sono sempre più vicini, ma ignari che questo innervosisca Zoe.

Ridge ed Eric pronunciano dei personali discorsi per le festività che chiudono un anno difficile per il matrimonio tra lo stilista e Brooke, i quali tuttavia sono ora più uniti che mai.

Paris incanta tutti intonando “Silent Night”.