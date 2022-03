Beautiful, anticipazioni 29 marzo: Steffy, “questo figlio non è una vergogna”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 29 marzo 2022

Zoe (Kiara Barnes) rivela a Zende (Delon De Metz) che ha ricevuto solo ora i messaggi in cui il ragazzo le chiedeva di non affrettare le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor). Quando la modella ha accettato la proposta di Carter, non sapeva quanto Zende fosse interessato a lei.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) spiega a Liam (Scott Clifton), Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) che dovranno attendere per un test di paternità.

Steffy si scusa di nuovo, assicurando di non aver voluto distruggere il matrimonio di Hope. Per quanto desideri che il padre sia Finn, non riterrà mai questo suo figlio una vergogna.