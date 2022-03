Beautiful, anticipazioni 7 marzo: Thomas dice a Hope che Liam è “strano”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 7 marzo 2022

Zende (Delon De Metz) è dispiaciuto dalla decisione di Paris (Diamond White) di non frequentare più la Forrester Creations e forse di lasciare anche Los Angeles.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 5 marzo: Steffy si oppone alla confessione di Liam!

Carter (Lawrence Saint-Victor) cerca di capire perché Zoe (Kiara Barnes) sia tanto contraria a lasciare che Paris lavori per la Fondazione Forrester.

Thomas (Matthew Atkinson) non nasconde a Hope (Annika Noelle) di ritenere strano che Liam (Scott Clifton), credendo di vederli baciarsi, non sia entrato per affrontarli ma abbia preferito allontanarsi in silenzio.