Beautiful, news americane: rinnovo biennale, un episodio speciale e due graditi ritorni!

Casey Kasprzyk, uno dei produttori di Beautiful, lo aveva promesso: un importante annuncio riguardo la soap opera. Sebbene le effettive news sembrano tradire un po’ la premessa del “qualcosa che cambierà la soap per i prossimi anni, Beautiful tra un paio di mesi non sarà più lo stesso“, qualcosa è stato effettivamente annunciato. Prima di tutto il futuro della trasmissione è stato messo in cassaforte, grazie ad un nuovo rinnovo che assicura alla soap dei Forrester almeno altre due stagioni televisive, fino al 2024.

Tale rinnovo non sorprende, vista la buona tenuta dello show in casa CBS, che ha potuto contare su diversi picchi nel corso dello scorso anno, a partire dalle prime settimane del ritorno di Sheila Carter (ritorno che, tuttavia, sembra essersi rapidamente sgonfiato, tradendo le aspettative. Ma c’è sempre tempo, in fondo, per migliorare).

Beautiful, news USA: un episodio speciale dedicato a Brooke!

Le sorprese, comunque, non finiscono qui. Quest’anno, infatti, Beautiful spegne le 35 candeline e festeggerà l’anniversario con un episodio speciale, dedicato a Brooke Logan Forrester. Il motivo è facilmente intuibile, visto quanto sia iconico e rappresentativo il personaggio interpretato da Katherine Kelly Lang fin dalla primissima puntata, andata in onda negli Stati Uniti nel lontano 1987.

Bisogna però dire che un episodio dedicato a Brooke non è esattamente una novità, anzi se vogliamo è qualcosa che avviene comunemente ogni giorno, in particolare di recente (oltreoceano), visto che la moglie di Ridge Forrester è tornata in primissimo piano e la narrazione ruota quasi esclusivamente attorno alla sua nuova storyline.

Beautiful, anticipazioni USA: tornano Thorne e Nick!

La sorpresa, tuttavia, sarà il fatto che la puntata in questione sarà dedicata ai cinque grandi amori della Logan: Eric Forrester, Ridge Forrester, Bill Spencer e anche… Thorne Forrester e Nick Marone!

I due fratellastri di Ridge, entrambi ex mariti della sua signora, torneranno ad affacciarsi in video per questo appuntamento speciale, impersonati da Winsor Harmon (che ha interpretato il ruolo dal 1996 al 2016, per essere stato poi brevemente sostituito da Ingo Rademacher) e Jack Wagner. Quest’ultimo, che ha soggiornato a Beautiful dal 2003 al 2012, è da qualche anno nel cast della serie tv When Calls the Heart, importata in Italia con il titolo di Quando chiama il cuore.

Beautiful: Deacon non fa parte dei veri amori di Brooke?

Curiosamente, gli autori sembrano aver escluso dalla “top 5” dei veri amori di Brooke il personaggio di Deacon Sharpe, proprio in un momento in cui stanno invece sfruttando l’effetto nostalgia per la grande passione che li travolse due decenni fa. Vuol dire che, per quando l’episodio andrà in onda, Brooke e Ridge si saranno riappacificati e avranno archiviato l’attuale nuova crisi?

Bisognerà aspettare di capire se l’episodio speciale sarà legato alle trame raccontate dalla soap o qualcosa di più generico, che semplicemente ripercorrerà queste importanti relazioni della Logan. Thorne e Nick si riaffacceranno davvero a Los Angeles o semplicemente i loro interpreti parteciperanno a qualche allucinazione di Brooke, magari intervallata da flashback d’annata? L’appuntamento per la puntata speciale, dedicata a Brooke, è per il 24 marzo, ovviamente negli Stati Uniti.

Beautiful: due attrici non ci sono nella foto di gruppo…

Tra l’altro, in tempo per l’anniversario, la sigla di Beautiful cambierà nuovamente veste: come anticipato dai social degli attori nelle passate settimane, si è tenuto un nuovo servizio fotografico che servirà ad aggiornare le immagini del cast nella sequenza che apre ogni appuntamento quotidiano della soap. E proprio un nuovo scatto ufficiale di gruppo sembra segnalare alcune uscite di scena, quanto meno momentanee.

Infatti mancano le attrici Heather Tom (Katie Logan) e Katrina Bowden (Flo Logan): quest’ultima non si vede da mesi e, per quanto la produzione di recente si sia affrettata ad assicurare che l’interprete continua a far parte della soap, i fatti sembrano smentire tali affermazioni. Mentre per la Tom, apparsa fino qualche settimana fa sulla scena (sebbene in modo sempre più ricorrente e defilato), questa mesta uscita di scena sembra sminuire i quindici anni di onorato servizio in Beautiful.