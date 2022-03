Doc nelle tue mani 3: la terza stagione della fiction si farà?

Anticipazioni e news sulla terza stagione di Doc nelle tue mani

La seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani è giunta alla sua ultima puntata e così i numerosi aficionados della serie tv con protagonista Luca Argentero sono in attesa di sapere se il dottor Andrea Fanti e la sua eroica squadra torneranno in futuro con nuove avventure. Una conferma ufficiale ancora non c’è stata, ma ovviamente il successo di ascolti registrato anche da questo secondo ciclo fa ben sperare sul futuro del medical drama targato Lux Vide.

Leggi anche: Più forti del destino, anticipazioni ultima puntata di venerdì 18 marzo 2022 | Fiction

Sul fronte ascolti, i primi sette episodi della seconda stagione hanno ottenuto l’ottima media di 6.400.000 telespettatori e uno share del 28,6%, numeri che consacrano Doc 2 come una delle serie più viste di questi primi mesi dell’anno.

Doc nelle tue mani 3: i rumors del settimanale Nuovo

Come già detto, manca l’ufficialità della Rai, ma il settimanale Nuovo ha svelato alcuni importanti retroscena che faranno felici i fan: secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non solo la sceneggiatura della terza stagione sarebbe in fase di scrittura ma anche la partecipazione di Luca Argentero e Matilde Gioli (Andrea e Giulia) sarebbe già confermata.

Difficile dunque pensare che Doc non torni in tv: è più probabile, invece, immaginare che il set della serie riaprirà presto per regalare al pubblico nuove emozionanti avventure. Non resta dunque che aspettare notizie ufficiali e scoprire quando inizieranno le nuove riprese, perché – da come si evince dal finale in onda questa sera – Andrea Fanti ha ancora un bel po’ di sfide da affrontare.