Fiction Don Matteo 13, trama della prima puntata

Inizia su Rai 1 il nuovo ciclo di Don Matteo. Ecco anticipazioni e trame della prima puntata della fiction, in onda giovedì 31 marzo in prima serata. Il primo episodio si intitola Il giorno perfetto.

A Spoleto si prepara la celebrazione per i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo e ovviamente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante vicissitudini si sono ormai ritrovati come migliori amici… o forse no?

Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina.

Valentina sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla.

A sabotare il clima di festa è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo…