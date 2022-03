Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 10 marzo: Stefania scopre la verità e non vuole tornare a casa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di giovedì 10 marzo 2022

Beatrice (Caterina Bertone) è attratta da Dante (Luca Bastianello) e per questo accetta un suo invito a pranzo, con la scusa di controllarlo.

Agnese (Antonella Attili) teme che Maria (Chiara Russo) stia fingendo e vorrebbe sapere la verità riguardo Rocco (Giancarlo Commare).

Brutte notizie per Vittorio (Alessandro Tersigni); l’annunciatrice Rosanna Vaudetti non potrà essere al Paradiso per presentare la nuova collezione di Flora (Lucrezia Massari).

Stefania (Grace Ambrose) riesce ad entrare in possesso di una lettera scritta da Gloria (Lara Komar) che, a questo punto, viene messa all’angolo dalla ragazza e costretta a dirle la verità ovvero che è sua madre.

Stefania rimane sconvolta dalla rivelazione e, incontrando Marco (Moisè Curia) per caso, gli racconta tutto quanto; sotto shock, decide di non tornare a casa…