Il paradiso delle signore, anticipazioni 16 marzo: Stefania, tutti in ansia per lei ma Umberto scopre che…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 16 marzo 2022

Tutta la famiglia Colombo è preoccupata per Stefania (Grace Ambrose); la ragazza sceglie di rimanere ancora a Villa Guarnieri. Intanto Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) non sanno più che inventarsi per giustificare l’assenza della giovane sul posto di lavoro.

Vittorio (Alessandro Tersigni) informa le Veneri che dovranno sfilare al Circolo indossando gli abiti di Flora (Lucrezia Massari) insieme a delle modelle professioniste.

Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) continua a circuire Ludovica (Giulia Arena), mentre Flavia è sempre del parere che Marcello (Pietro Masotti) debba allontanarsi dalla figlia.

Umberto (Roberto Farnesi) sospetta dello strano atteggiamento di Marco (Moisè Curia) e scopre che Stefania vive nella foresteria da alcuni giorni!