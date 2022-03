Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 2 marzo: la partenza di Tina e Sandro

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 2 marzo 2022

Flora (Lucrezia Massari) parla con Umberto (Roberto Farnesi) riguardo alla cessione delle quote del Paradiso a Dante (Luca Bastianello). La giovane stilista preme sul voler mettere al corrente Vittorio (Alessandro Tersigni) del nuovo acquirente delle azioni…

Maria (Chiara Russo) è disperata dopo la notizia del tradimento di Rocco (Giancarlo Commare) ed è inconsolabile.

Sandro (Luca Capuano) e Tina (Neva Leoni) organizzano la loro partenza per Londra e Vittorio vuole organizzare per loro una festa a sorpresa.

La piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano e Anna (Giulia Vecchio) non sa come dirlo a Salvatore (Emanuel Caserio).

Vittorio ancora non sa che Dante è il nuovo azionista del Paradiso.