Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 25 marzo: Gemma fa una brutta scoperta su Stefania!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di venerdì 25 marzo 2022

Salvatore (Emanuel Caserio) ha in mente qualcosa per salvare la sua storia d’amore con Anna (Giulia Vecchio) e, per il momento, non rivela niente a nessuno.

Flavia (Magdalena Grochowska) ritorna a Milano e Fiorenza (Greta Oldoni) le riferisce tutti i pettegolezzi sul conto della figlia.

Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia) si vedono a cena: la ragazza scopre per caso che Stefania (Grace Ambrose) è stata ospite da lui e la cosa la turba molto. La Zanatta cerca un confronto con la sorellastra e Stefania confessa di aver soggiornato in Villa mentre tutti pensavano fosse dalla zia Ernesta (Pia Engleberth).

Dante (Luca Bastianello) finalmente fa breccia nel cuore di Beatrice (Caterina Bertone) e tra i due vi è un dolce bacio!