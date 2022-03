Il paradiso delle signore, anticipazioni 9 marzo: Maria confessa, Rocco l’ha lasciata!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 9 marzo 2022

Stefania (Grace Ambrose) diventa sempre più insistente con le domande nei confronti di Ezio (Massimo Poggio) e di Gemma (Gaia Bavaro).

Dante (Luca Bastianello) pensa di avere Vittorio (Alessandro Tersigni) in pugno ma Umberto (Roberto Farnesi) lo avvisa: il Guarnieri ha ancora voce in capitolo e non permetterà a Romagnoli di avere campo libero.

Maria (Chiara Russo) rivela la verità ad Irene (Francesca Del Fa): Rocco (Giancarlo Commare) l’ha lasciata!

Stefania (Grace Ambrose) si ritrova a confidarsi con Marco (Moisè Curia) in merito alla sua situazione familiare, mentre Veronica (Valentina Bartolo) intima a Gloria (Lara Komar) di allontanarsi da Ezio.