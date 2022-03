Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Dante gongola (e pure Fiorenza)

A Il paradiso delle signore 6 continua l’ascesa di Dante Romagnoli: il personaggio interpretato da Luca Bastianello, tornato in scena qualche tempo fa, sta assumendo sempre più importanza nelle dinamiche della fiction daily di Rai 1 e la sua recente mossa contro Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) lo sta per rendere di fatto il socio indesiderato di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Come sappiamo, Dante – attraverso sua cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) – è riuscito a entrare in possesso di una lettera scritta da Umberto, nella quale quest’ultimo ha fatto delle scottanti ammissioni riguardanti la morte di Achille Ravasi. Con quest’arma nelle sue mani, Romagnoli non ha ovviamente esitato un attimo a ricattare il cavaliere, pretendendo in cambio del silenzio l’acquisto delle sue quote del Paradiso.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Beatrice sempre più attratta da Dante

La compravendita in effetti sta per avvenire e così Vittorio si ritroverà già questa settimana ad avere a che fare con uno scomodo socio, proprio la persona che meno avrebbe voluto al suo fianco. Neanche a dirlo, il sanguinario Dante gongolerà di fronte a tutto questo e si godrà il suo trionfo insieme a Fiorenza.

I telespettatori in realtà già sanno che l’uomo d’affari vorrebbe a lungo termine scalzare completamente il dottor Conti e prendersi interamente il Paradiso, ma ci riuscirà? Staremo a vedere, quel che è certo è che presto Dante verrà avvertito da Umberto: quest’ultimo, infatti, controlla ancora parecchie attività che gravitano intorno al Paradiso e dunque dirà al rivale che non gli permetterà di fare il bello e cattivo tempo nonostante sia diventato il socio di Vittorio.

Intanto continuerà la “conoscenza” tra Dante e Beatrice (Caterine Bertone): la signora Conti cercherà la vicinanza del Romagnoli un po’ per controllarlo e… un po’ perché ne è attratta! E anche lui, come si evince chiaramente dalle puntate fin qui andate in onda, sembra decisamente subire il fascino della cognata di Vittorio. Sarà il suo punto debole? Lo capiremo con l’andare avanti degli episodi…