Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Stefania respinge Gloria!

Ci siamo: la puntata di oggi (giovedì 10 marzo) de Il paradiso delle signore 6 è quella in cui, dopo tanta attesa, si giunge al culmine della vicenda che da circa un anno appassiona i fan della fiction daily di Rai 1. L’immagine che vedete a corredo di questo post è tratta dalle scene a cui stiamo per assistere e sottolinea bene lo sguardo disperato e perso nel vuoto di Gloria Moreau (Lara Komar, QUI la nostra intervista), il cui segreto sarà stato finalmente svelato anche a sua figlia!

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 10 marzo: Stefania scopre la verità e non vuole tornare a casa

Ebbene sì: dopo un crescendo di tensione che va avanti già da qualche episodio, Stefania (Grace Ambrose) scopre proprio oggi che Gloria è sua madre e – sconvolta – reagisce malissimo: la ragazza, che si sfogherà solo con Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), si rifiuterà da quel momento di tornare a casa del padre, sentendosi evidentemente delusa dai suoi familiari che in tutto questo tempo le hanno taciuto la verità.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Stefania ripensa ai bei momenti con Gloria

Poi, nella puntata di domani (11 marzo), vedremo Gloria tentare un nuovo approccio con Stefania, ma quest’ultima non vorrà saperne e, dopo aver soggiornato temporaneamente a casa delle sue amiche e colleghe, deciderà di sparire dalla circolazione!

Già sappiamo che per alcuni giorni la giovane Colombo troverà segretamente rifugio a Villa Guarnieri, ma ora tutti si chiedono se potremo prima o poi rivedere il rapporto splendido e tenero che si era creato finora tra Stefania e Gloria.

La dinamica generale di questo tipo di racconto rende ovviamente difficile pensare che all’orizzonte non ci sia un lieto fine della storyline Gloria-Stefania, ma quel che è certo è che la trama in questione non si sbloccherà né questa settimana e né la prossima. Non perdete però la puntata di martedì 15 marzo, che si preannuncia ad alto tasso emotivo: come indicano le anticipazioni, Stefania, mentre sarà sola nella foresteria dei Guarnieri, ripenserà ai bei momenti trascorsi con sua madre durante quest’anno e sarà totalmente divisa tra la voglia di perdonarla e la rabbia che ancora sente verso di lei.

Comunque sia, pare proprio che presto assisteremo a un primo chiarimento, che però avverrà tra Stefania e suo padre: il 18 marzo, infatti, Ezio (Massimo Poggio) vedrà la sua consanguinea e sarà intenzionato a raccontarle tutta la verità su Gloria. Ciò sarà utile per iniziare a sciogliere il cuore della ragazza? Continuate a seguirci…