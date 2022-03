Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Stefania, con Marco sarà amore? Novità in arrivo!

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Marco e Stefania si amano? Occhio alle prossime puntate…

Negli ultimi giorni, nei dialoghi de Il paradiso delle signore 6 iniziano a esserci “strane insinuazioni” sul fatto che Stefania (Grace Ambrose) possa in qualche modo aver colpito Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia): è Umberto (Roberto Farnesi) che, parlando con il parente acquisito, ha sottolineato tale eventualità. Il giovane ha ovviamente negato tutto, anche perché è fidanzato con Gemma (Gaia Bavaro), ma chissà che il buon Guarnieri senior non abbia colto nel segno…

Con tutta onestà, è già da molto tempo che i fan della fiction daily di Rai 1 ipotizzano un triangolo tra Stefania, Marco e Gemma, ma finora la narrazione aveva concesso poco spazio a una svolta del genere, mostrandoci un rapporto prima solo professionale e poi di pura amicizia e stima tra la Colombo e il nipote della Contessa.

Spoiler Il paradiso delle signore 6: Marco e Stefania sempre più vicini!

Il fatto che Marco abbia però assistito e ospitato Stefania in una fase di grande difficoltà apre ora la porta a nuovi scenari. Presto Gemma scoprirà che il suo boyfriend è stato particolarmente vicino alla sua sorellastra (senza che nessuno le abbia detto niente) e ci rimarrà molto male, tanto che se la prenderà con la figlia di Ezio (Massimo Poggio). Quest’ultima, per evitare problemi, deciderà a quel punto di lasciare la redazione, eliminando così la possibilità che ci siano fraintendimenti. Ma ciò potrebbe non bastare…

Presto anche tra le Veneri c’è chi comincerà a rendersi conto che in tutto questo c’è “qualcosa di strano” e lo stesso Marco inizierà a pensare che probabilmente Stefania provi qualcosa per lui (anche se la ragazza negherà). Come andrà a finire?

Presto verranno anticipati tutti i dettagli della questione, ma vi consigliamo caldamente di non perdere le prossime puntate del Paradiso: il sentimento tra Marco e Stefania sta per venire alla luce in modo prorompente, tanto che non sarà più facile tenerlo a bada! Ma non è difficile immaginare che ciò creerà parecchi problemi…