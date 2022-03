Lea un nuovo giorno 2: la seconda stagione della fiction si farà?

Lea un nuovo giorno 2: news sulla seconda stagione della serie tv

Lea un nuovo giorno con la puntata di stasera (1° marzo) arriva al gran finale di stagione. Ma dopo la quarta e ultima puntata, la fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür che tanto ha appassionato il pubblico tornerà con una seconda stagione? Oppure il pubblico dovrà dire addio alla dolce e coraggiosa infermiera Lea Castelli? Vediamo le informazioni attualmente disponibili sull’ipotesi di un secondo capitolo dell’appassionante medical drama di Rai 1.

Leggi anche: Vostro onore, anticipazioni seconda puntata di lunedì 7 marzo 2022

Mentre si attende una conferma della Rai, sul fronte degli ascolti i presupposti per continuare ci sarebbero tutti, perchè la serie nei primi tre appuntamenti ha registrato una media complessiva di 4,9 milioni con il 22% di share; si tratta di ottimi numeri che lasciano presagire lo stesso successo per il capitolo finale in onda stasera e di conseguenza un’alta possibilità di rivedere il team medico del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara.

Lea un nuovo giorno: le dichiarazioni di Giorgio Pasotti

A dare manforte a questa ipotesi c’è la volontà del protagonista maschile Giorgio Pasotti, il quale – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – ha confidato di sentirsi molto legato al dottor Marco Colomba (“Raramente ho avuto questo coinvolgimento emotivo per un personaggio“), aggiungendo di essere disponibile a tornare nel suo camice bianco per registrare i nuovi episodi: “La porta è super aperta. Mi rimetterei volentieri questo camice. Amo questo ruolo, senza contare che mi permette di vivere il futuro che avevo immaginato per me” (l’attore da giovane sognava di diventare medico sportivo).

Resta dunque da capire cosa deciderà di fare la Rai, che sicuramente può ritenersi soddisfatta per la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla serie: diciamo che una seconda stagione non ci sembra così improbabile! Quel che è già certo è che i fan di Anna Valle non dovranno attendere troppo per rivederla in tv: l’attrice tornerà presto sul set della seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi e con molta probabilità la rivedremo su Canale 5 già il prossimo autunno.