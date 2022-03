Spoiler puntata di Love is in the Air di martedì 15 marzo 2022

Per un equivoco, tutti pensano che Eda sia depressa. Intanto, lo scambio della borsa tra Pina e Eda conduce a un altro equivoco che vede protagonista l’ignara Pina e la sua inesistente gravidanza. Aydan, pensando che sia incinta, non sa come dirlo a sua sorella, che le aveva affidato la ragazza per fare un’esperienza professionale al fianco di Serkan.

Aydan è disperata anche perché non sa come e quando dire a Serkan che sta per sposare Kemal.

Agli occhi di Melo, Ayfer, e Burak, Eda risulta depressa in quanto Melo, nella “famosa” borsa, ha trovato casualmente dei farmaci a base di erbe che vengono scambiati per antidepressivi. Melo, Ayfer e Burak vanno da lei e la trovano in giardino ad assistere ad uno spettacolo di magia organizzato da Kiraz e Serkan. E quando la Yildiz piange, commossa dalla dolcezza della figlioletta, tutti iniziano a pensare che questa sia la prova della sua depressione!