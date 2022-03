Spoiler puntata di Love is in the Air di venerdì 18 marzo 2022

Aydan e Seyfi accusano Eda di avere una tresca con il suo ex fidanzato Cenk e di essere in cura perché depressa. Eda nega e in quel momento si scopre che è stato Erdem a mettere in giro tutte queste false voci.

Leggi anche: Love is in the air, anticipazioni puntata di giovedì 17 marzo 2022

In un momento di grande confusione, Melo comunica che lei e Burak hanno una relazione, mentre Eda rivela di aspettare un bambino.

Eda e Serkan, nel corso della visita dal ginecologo, discutono su molte cose, specialmente sull’eventualità di scoprire il sesso del bambino: Serkan vorrebbe saperlo subito, ma Eda preferisce attendere.

Serkan, poco amante delle sorprese, scatta una foto dell’ecografia e la mostra a Engin che, non intendendosene, convoca alcune esperte in materia; Serkan cerca di mettere in pratica i loro suggerimenti.