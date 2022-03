Love is in the air, anticipazioni dal 14 al 18 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022

Il piano che coinvolgeva Aydan, Ayfer, Seify, Kerem, Kemal, Melek e Erdem, che si sono finti i nuovi impiegati della società nata dalle ceneri della Art Life, naufraga miseramente, un po’ a causa dell’atteggiamento di Serkan, ma anche per la goffa inettitudine degli improvvisati dipendenti. Le borse di Pina e Eda sono al centro di un curioso equivoco.

Per un equivoco, tutti si convincono che Eda soffra di depressione. Lo scambio della borsa tra Pina e Eda genera un altro equivoco che vede protagonista l’ignara Pina e la sua inesistente gravidanza. Aydan, credendola incinta, è disperata perché non sa come dirlo a sua sorella avendole affidato la ragazza per fare un’esperienza lavorativa al fianco di Serkan; inoltre, la sua disperazione aumenta perché non sa come e quando dire a Serkan che sta per sposare Kemal. Anche Eda è inconsapevole protagonista dell’equivoco generato dallo scambio, infatti agli occhi di Melo, Ayfer, e Burak è depressa perché Melo, in quella borsa, ha trovato per caso dei farmaci a base di erbe che vengono scambiati per antidepressivi; Melo, Ayfer e Burak vanno a trovarla e la trovano in giardino ad assistere ad uno spettacolo di magia organizzato da Kiraz e Serkan. E quando lei scoppia a piangere, commossa dalla dolcezza della figlia, tutti credono che questa sia la prova della sua depressione.

Trame Love is in the air prossima settimana: Serkan vorrebbe sapere il nome del bambino

Piril e Engin sono (erroneamente) convinti che Serkan e Eda ce l’abbiano con loro per la figuraccia con la signora Nuray e che i due nascondano qualcosa: così vanno a trovarli, ma non otterranno nulla. Con sorpresa di tutti, Piril, Engin e Serkan scoprono che Eda ha un appuntamento con la Signora Nuray che probabilmente sistemerà la situazione lavorativa del nuovo studio di architettura. Burak si rende conto che Melo non ha ancora rivelato a nessuno della loro relazione e le chiede quindi spiegazioni, ma risponde che vuole essere sicura dei loro sentimenti. Burak, offeso, se ne va. Aydan viene a sapere da Seyfi che la suocera è una donna molto legata alle tradizioni e così chiede aiuto ad Ayfer per preparare antiche ricette. Eda incontra la signora Nuray e le racconta la verità su quanto accaduto in ufficio ottenendo cosi l’affidamento del progetto. Eda inoltre ha sempre più difficoltà a nascondere la sua gravidanza ad Ayfer e Melo.

Eda scopre che Serkan ha comprato una splendida casa e i due decidono di trasferirvisi una volta annunciata la notizia della gravidanza. Intanto, in vista dell’arrivo della signora Yadigar – madre di Kemal – Aydan decide di farsi un trattamento estetico e rimane con metà faccia paralizzata. Seyfi, Kemal, Ayfer e Melo fanno di tutto perché lei non se ne accorga, ma invano. Intanto, Erdem, infiltratosi al pranzo di famiglia, dissemina false notizie sul conto di Eda e dice a Seyfi e ad Aydan che la ragazza è depressa e che ha una storia con Cenk, suo ex-fidanzato. Durante il pranzo, Kemal comunica a parenti e amici che lui e Aydan si sposeranno e spiega a Yadigar che Serkan è suo nipote. Tuttavia, si crea una serie di fraintendimenti: tutti pensano che Aydan sia incinta, mentre lei afferma che è Pina a essere in stato interessante.

Aydan e Seyfi accusano Eda di avere una storia con Cenk e di essere in cura per la depressione. Eda nega ogni accusa ed è allora che si scopre che è stato Erdem a diffondere tutte queste false notizie. In mezzo alla confusione generale, Melo annuncia che lei e Burak stanno insieme, mentre Eda rivela di essere incinta. Eda e Serkan, durante la visita dal ginecologo, discutono su molte cose, in particolare sulla possibilità di scoprire il sesso del bambino: Serkan vorrebbe, ma Eda preferisce aspettare. Il primo, poco amante delle sorprese, scatta una foto dell’ecografia e la sottopone a Engin che, non riuscendo a rispondere all’amico, raduna alcune esperte in materia e Serkan prova a mettere in pratica i loro suggerimenti.